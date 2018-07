Sylvia verloor 'leuke jongeman' uit oog na plaspauze tijdens Vierdaagse

NIJMEGEN - Sylvia Schneider liep, net als ruim 40.000 andere lopers, mee met de Vierdaagse. Op roze woensdag kwam ze een 'leuke jongeman' tegen die ze graag nog eens terugziet. In alle hectiek raakte ze hem kwijt tijdens een plaspauze.

Sylvia heeft spijt dat ze de man zomaar heeft laten gaan. Daarom besloot ze een lange brief te schrijven om hem terug te kunnen vinden. 'Ik zou graag ons spontane gesprek vervolgen en ben benieuwd of je vrijdag de finish hebt gehaald na de lange tocht op de Via Gladiola. Maar eigenlijk weet ik het wel zeker', schrijft ze.

Tot in detail

Om de vindkans zo groot mogelijk te maken heeft Sylvia tot in detail opgeschreven wat ze met de nog onbekende man besprak. 'Ik vroeg je de standaard vraag: voor de hoeveelste keer loop jij de Vierdaagse? Je moest lachen en vertelde je voor de eerste keer meeliep, de vijftig kilometer. Je liep de Vierdaagse met twee vrienden. De een liep iets sneller en de ander iets langzamer, de een had een blanke huidskleur en de ander een donkere .'

Het gesprek ging al snel over andere zaken. Sylvia vertelde over haar werk als medisch assistent in een kinderziekenhuis. De jongeman vertelde over zijn studietijd in Nijmegen, hij werkte toen als barman. Het gesprek werd zelfs diepzinnig. 'Door wat we allemaal meemaken, krijgen we een andere kijk op veel dingen in het leven', zeiden de twee tegen elkaar.

'Gebruinde huid'

Na een korte plaspauze verloren de de tortelduifjes in spe elkaar uit het oog. Sylvia wil nu dolgraag in contact komen met haar gesprekspartner.

Dus: ben jij de man die het hart van Sylvia stal? Tussen de 25 en 35 jaar, ongeveer 1 meter 75 lang, woonachtig in Den Bosch met een 'mooi gebruinde huid door de zon'? Mail! Dat kan naar omroep@gld.nl.