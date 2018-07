Duivense reddingshonden naar Italië voor zoektocht Koen (17)

DUIVEN - Leden van de Stichting Reddingshonden (RHWW) in Duiven vertrekken zondagavond samen met hun honden naar het Gardameer in Italië. Daar gaan ze meehelpen met de zoektocht naar de vermiste Koen van Keulen (17) uit Soest.

De stichting is zondagmiddag druk bezig een team samen te stellen voor de reis naar Italië. 'We hebben toestemming van de autoriteiten, maar we moeten nog een hoop zaken regelen, zoals bijvoorbeeld hotelovernachtingen', zegt John van Norden van de RHWW.

Koen van Keulen verdween in de nacht van donderdag op vrijdag na een stapavond met vrienden. Bij terugkeer naar de camping stapte hij een bushalte later uit dan zijn vrienden en sindsdien is er geen spoor van hem gevonden.

Verzoek van familie

De stichting kreeg een verzoek van de familie van Koen mee te helpen met zoeken. 'Maar we willen de politie daar niet voor de voeten lopen. Daarom hebben we gewacht op officiële toestemming, en die hebben we nu. Het zou weinig zin hebben af te reizen en daar vervolgens niets te kunnen doen omdat er geen toestemming is.'

De Duivense stichting telt 62 particuliere leden die samen 64 getrainde reddingshonden hebben. De honden zijn opgeleid in het opsporen van vermiste personen. Naar verwachting vertrekken twaalf leden met hun honden naar Italië. Na een reis per auto denken ze daar maandagochtend te arriveren. 'Daarna gaan we zo snel mogelijk zoeken', aldus Van Norden.

Zoekactie Panama

De RHWW helpt vaker mee met zoekacties. In 2014 vloog de stichting met 18 leden en 12 honden bijvoorbeeld naar Panama om daar mee te speuren naar twee vermiste Nederlandse vrouwen.