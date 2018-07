En daar is de regen!

VOORST GEM VOORST - Het oosten van Gelderland keek zaterdagavond verbaasd naar boven. Want daar kwam ineens een druppelvorming, doorzichtig goedje naar beneden: regen! Onder meer Voorst, Wilp, Klarenbeek en Twello verwelkomden een paar stevige, maar zeer lokale buien.

In Twello viel in korte tijd vier millimeter water en in Wilp kwam vijf millimeter naar beneden. Het meest blij mochten ze zijn in Meddo, want daar noteerden de regenmeters zes millimeter.

Geen spatje

De buien lieten zich zoals voorspeld alleen in het oosten van de provincie zien. De rest van Gelderland bleef zuchten onder het warme weer en de droogte, want daar viel nog geen spatje.

Op Twitter deden mensen in Voorst, Twello en Wilp gretig verslag van de vallende regen.