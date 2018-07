VIDEO: straatraces zijn een 'gezellig avondje uit'

De drie Nijmegenaren waren net als tientallen andere racers in Amsterdam-Westpoort. Daar ontdekte de politie ze al snel. Daarna gingen ze naar Amsterdam-Noord. Waar het allemaal wat langer goed ging.

De tekst gaat verder onder de video.

'Het blijft een gok', zegt een jongens uit Nijmegen. 'Er gebeurt meestal niet zoveel. De politie gaat er tussen staan en dan gaan we weer weg', zegt een ander.

Niemand aangehouden

Zo'n 200 tot 250 auto's en motoren gebruikten de lange TT Vasumweg in Amsterdam-Noord als circuit. Rond vier uur kwam de politie achter de plek. De blauwe zwaailichten joegen de straatracers de stad uit. Er werd niemand aangehouden.

De tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Lorenzo Derksen

'Een avondje stappen met de auto'

'Het is een avondje uit', vertelt een van de Nijmeegse jongens. 'Een avondje stappen met de auto. Het is gezellig met jeugd onder elkaar. Ook in andere steden doen we dit. Waar? Dat ga ik natuurlijk niet vertellen.'