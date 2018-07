Dode door ongeval op A28, auto meermaals over de kop

NUNSPEET - Op de snelweg A28 tussen Elspeet en Epe heeft zondagochtend een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Het slachtoffer is een 40-jarige automobilist uit Drachten.

De man reed rond half zes in noordelijk richting toen hij in de berm terecht kwam. Daar sloeg de auto enkele keren over de kop. De man werd daarbij uit de auto geslingerd, aldus de politie.

Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.