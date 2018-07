Deel dit artikel:











Lichaam gevonden in woning Terborg Foto: Jordi Deckert Eastview media

TERBORG - In een huis in Terborg (gemeente Oude IJsselstreek) is een dode gevonden. Het lichaam werd ontdekt in een appartement aan het Burgemeester van Tuyllplein.

De politie sluit een misdrijf niet uit, maar is nog bezig met onderzoek. In verband daarmee is de bovenste verdieping van het appartementencomplex afgesloten. Het politieonderzoek trekt veel bekijks in de buurt. Over de identiteit van de dode is nog niets bekend. Foto: Jordi Deckert Eastview media