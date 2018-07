Deel dit artikel:











Lokaal een bui in omgeving Apeldoorn; ongeluk op A50 Regen in Apeldoorn - Foto: Mirjam van de Hel Foto: weginspecteur Jan

TWELLO - Het was vanochtend voorzegd door de weerkundigen: in Gelderland zou plaatselijk wat regen kunnen vallen. Die voorspelling is uitgekomen. Vooral uit het gebied ten oosten van Apeldoorn wordt melding gemaakt van druppels die uit de lucht vallen.

MeteoGroup uit Wageningen zegt dat er zeer lokaal een bui is gevallen in de Achterhoek en ten oosten van Apeldoorn. Zo werd in Meddo 6 millimeter genoteerd en in Twello iets meer dan 4 millimeter. Volgens Rijkswaterstaat kwam het op de A50 tussen knooppunt Beekbergen en Loenen met bakken uit de lucht. In de richting van Apeldoorn gebeurde een ongeluk. Een automobilist kwam omgekeerd op de weg te staan. Mogelijk was gladheid door de regen de oorzaak van het ongeval. Door de droogte kunnen wegen flink vervuild raken met olie en rubber. Zodra er neerslag valt kan dit een glad laagje vormen op het asfalt. Zie ook: het uitgebreide weerbericht Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52