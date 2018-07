Deel dit artikel:











Beachvolleybalster Sanne Keizer bekroont comeback met tweede Europese titel Foto: ANP

DEN HAAG - Sanne Keizer uit Doetinchem en Madelein Meppelink zijn in Den Haag Europees kampioen beachvolleybal geworden. Het koppel was in de finale in twee sets te sterk voor het als vijfde geplaatste Zwitserse duo Nina Betschart/Tanja Hüberli.

De Nederlanders gingen voortvarend van start en sleepten de eerste set zonder veel problemen binnen: 21-16. In de tweede set gingen de Zwitserse vrouwen lang aan de leiding, maar bij een voorsprong van 14-11 wisten Keizer en Meppelink de stand te kantelen naar een 15-14 voorsprong. Daarna ging de stand gelijk op. Het Zwitserse tweetal poetste vier matchpoints weg en kwam zelfs even op setpoint, maar de Nederlanders maakten het uiteindelijk af op 26-24. Voor Keizer en Meppelink is het de tweede Europese titel. Beiden werden eerder Europees kampioen met Marleen van Iersel. Tweeling Keizer beëindigde eind 2013 haar beachvolleybalcarrière en werd een aantal jaar later moeder van een tweeling. Vier jaar na haar afscheid, in september 2017, ontdekte de Doetinchemse dat het nog steeds kriebelde en ze besloot haar comeback te maken. Dit jaar vond de 33-jarige Keizer in Meppelink een nieuwe speelpartner. Met haar gaf de Achterhoekse zaterdagavond, voor het oog van haar tweeling, haar comeback een gouden randje. Zie ook: Keizer knokt zich naar finale EK beachvolleybal