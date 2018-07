Apeldoorn liep niet warm voor EK beachvolleybal

Op het Marktplein werden veel wedstrijden voor vrijwel lege tribunes afgewerkt. De wedstrijden met Nederlanders trokken wel veel publiek. De Nederlanders Christiaan Varenhorst en Jasper Bouter speelden zaterdagmiddag de laatste wedstrijd in Apeldoorn. Ze verloren de kwartfinale van een Noors koppel en misten zo de halve finale.

Ondanks de matige bezoekersaantallen is de organisatie tevreden. 'Een aantal lege plekken is niet erg', zei Robert Horstink, die als oud-prof het gezicht was van het EK in Apeldoorn. 'Je zag dat het niveau erg hoog lag en tijdens het toernooi verder steeg.'

Het warme weer was een prettige bijkomstigheid voor de organisatie. 'Apeldoorn is dé volleybalhoofdstad van Nederland', meent Horstink.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Toeschouwers kwamen onder meer uit Noorwegen, België en Duitsland, maar ook uit eigen land. 'Wij volgen 'onze' speler Jasper Bouter overal!' zegt een supporter met oranje shirt. 'Helaas speelt hij niet in Rotterdam, dus even rijden. Maar dat doen we graag.'

Apeldoorn was drie jaar geleden ook speelstad voor het WK beachvolleybal. De halve finales en de finale bij de mannen zijn zondag in Den Haag.

