Jagers tellen ganzen, om te weten hoeveel ze er af moeten schieten

DRIEL - 'Twee, vier, vijf, zeven.' Met een verrekijker, een klembord en papier staan jagers Piet en Piet op de Drielse Rijndijk bij Heteren ganzen te tellen. De twee jagers doen met meer dan duizend andere jagers uit Gelderland mee aan de jaarlijkse zomerganzentelling van Sovon Vogelonderzoek Nederland.

'Piet, ik pak vanaf dat rode bord tot die rode boei, dan pak jij vanaf die rode boei tot de volgende boei", zegt Piet. Langs de oevers van de Rijn zitten honderden ganzen. Allemaal moeten ze geteld worden. 'Het is een hele klus, want er zijn hier zoveel ganzen. We hebben geluk dat ze nu stil liggen.'

Te veel ganzen

Het is niet toevallig dat de telling op de derde zaterdag in juli wordt gedaan. Sovon Vogelonderzoek Nederland en de faunabeheereenheid van de provincie willen weten hoeveel ganzen er het hele jaar in Nederland verblijven. De laatste trekganzen zijn eind juni uit Nederland vertrokken en de eersten komen in augustus alweer terug.

Al sinds 2005 zijn er meer ganzen dan het land kan voeden. Als gevolg daarvan hebben Gelderse boeren jaarlijks rond de 3,5 miljoen euro schade door ganzen die hun gewassen aanvreten. Toen de telling in 2013 voor het eerst werd gehouden, waren er bijna 100.000 ganzen in Gelderland. Vier jaar later waren dat er bijna 35.000 minder.

'Geen natuurlijke vijanden'

'De aantallen nemen wel af, maar het moet nog verder naar beneden', zegt Erik Koffeman van de Faunabeheereenheid Gelderland. 'Het streefaantal is ongeveer 40.000 ganzen in onze provincie.'

'De stand moet echt drastisch naar beneden toe. Dat is ons doel', zegt Piet. 'Er mag best een bepaalde hoeveelheid ganzen zijn. Maar het aantal wat er nu zit, is echt te veel', zegt de andere Piet.

Jagen is hard nodig, vindt Koffeman. 'De gans heeft geen natuurlijke vijanden en kan onbeperkt eten vinden door de landbouw.'