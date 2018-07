Keizer knokt zich naar finale EK beachvolleybal

DEN HAAG - Dankzij een sterke comeback in de derde set hebben Sanne Keizer uit Doetinchem en haar speelpartner Madelein Meppelink de finale bereikt van het EK beachvolleybal.

In Den Haag won het duo van het Tsjechische koppel Barbora Hermannova/Marketa Slukova. Het eerste bedrijf was met 22-20 een prooi voor het Tsjechische beachvolleybalduo, in de tweede set waren Keizer en Meppelink te sterk (21-17).

In de beslissende derde set knokten de Nederlandse vrouwen zich terug van een 10-7 achterstand. Keizer verzilverde het matchpoint met een fraaie ace en zo eindigde de laatste set in 15-12. De finale is vanavond tegen Zwitserland.

Keizer en Meppelink werden ieder eenmaal eerder Europees kampioen, beiden met Marleen van Iersel aan hun zijde.