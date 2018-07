Deel dit artikel:











Brandweervliegtuigje ontdekt vuur in kurkdroog weiland Foto: Persbureau Heitink

DIEREN - Op het industrieterrein van Dieren is zaterdag aan het begin van de middag brand geweest in een weiland. Het vuur werd ontdekt door brandweermensen in een vliegtuigje.

De brandweer was er snel bij maar kon niet voorkomen dat een stuk grasland van 100 bij 50 meter in vlammen opging. De brand woedde bij de Kanaalweg en de Nijverheidslaan. Over de oorzaak is nog niets te zeggen. De afgelopen weken zijn er relatief veel natuurbranden in Gelderland, die door de droogte snel groter worden. Zo waren er flinke heidebranden bij Oldebroek en Elspeet. Zie ook: Heidebrand bij Elspeet onder controle, naaldbos blijft gespaard

Heidebrand bij Oldebroek geblust, oorzaak nog onbekend Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52