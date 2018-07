Wonderlijk: Hans (60) vindt verloren schoen na Vierdaagse weer terug

Hans vertrok maandag vanuit Weesp richting Nijmegen voor vier dagen wandelen. Zijn trouwe wandelschoenen bond hij vast aan zijn rugzak. 'Maar toen ik in Nijmegen aankwam, had ik er nog maar één. De rechterschoen was nergens te bekennen', vertelt Hans zaterdag na afloop van de Vierdaagse.

Andere schoenen

Na zijn ontdekking zag Hans het meteen somber in. Zonder het juiste schoeisel zou de Vierdaagse misschien wel uitlopen op een blarenfestijn. 'Ik heb snel andere schoenen gekocht en daar de eerste etappe op gelopen, maar ik had last van knellende voeten.'

Op Facebook en bij Omroep Gelderland deed hij een vergeefse oproep om zijn missende schoen te vinden. Hans: 'De andere dagen heb ik toen gelopen op de schoenen van mijn zwager en dat ging gelukkig probleemloos. Daar ben ik echt heel blij mee, want ik zag het eerst niet zo zitten.'

In de uitzending van Omroep Gelderland deed Hans al zijn verhaal. Toen had hij zij schoen nog niet terug (tekst gaat verder onder de video)

Op een veldje

Tijdens de terugreis naar Weesp, met het Vierdaagsekruisje op zak, bleef het verhaal van de missende schoen toch wringen. Op een steenworp afstand van huis kwam daar zaterdag gelukkig ook een einde aan, want daar lag ineens de missende schoen voor de voeten van Hans. 'Hij lag op een veldje, waar hij dus een paar dagen gewoon gelegen heeft. Wonderlijk! Hij was blijkbaar van mijn rugzak gevallen.'

Hans is blij met de voltooide Vierdaagse en de terugkeer van zijn schoen. 'Het grappige is dat ik dus eigenlijk heel goed liep op de schoenen van mijn zwager. En dat terwijl hij vorig jaar tijdens de Vierdaagse blaren kreeg in diezelfde schoenen!'

Hans belooft zijn schoenen de volgende keer beter vast te maken aan zijn rugzak.