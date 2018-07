Deel dit artikel:











Takken verbranden in een vuurton, het leek zo onschuldig Foto: Facebook politie Harderwijk

ERMELO - Een man was zaterdagmiddag takken aan het verbranden in een vuurton in Ermelo. Hij dacht dat het vuur op een gegeven moment uit was en ging naar binnen. Dat was niet zo handig.

Het vuur laaide alsnog op en sloeg over naar de schutting en het grasveld. De brand kon snel worden gebrand, maar zowel de schutting als het gras liepen schade op. Op Facebook laat de brandweer, als tip, het volgende weten: Zo zie je maar weer hoe gevaarlijk (open) vuur is op dit moment. Je hebt ‘niks’ nodig om een brand te veroorzaken. Denk daarom goed na als je met deze droogte een vuur maakt. Gelukkig is het nu goed afgelopen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52