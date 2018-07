Gestolen auto vliegt in de hens

ELST - De politie en de brandweer zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgerukt voor een autobrand bij de Rijkerswoerdse Plassen tussen Arnhem en Elst. Ook een aantal bomen ging in vlammen op. De auto stond als gestolen te boek, aldus de politie.

De politie ontving rond 03.00 uur een melding van de brand. De brandweer kon het vuur blussen, maar de bestuurder was nergens te bekennen.

Een getuige meldde wel dat er iemand bij de auto in de berm had gezeten. De politie zette vervolgens een speurhond en een helikopter in om de bestuurder te vinden, maar dat bleef zonder resultaat.

De politie heeft de uitgebrande auto weggesleept voor verder onderzoek.