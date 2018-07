Deel dit artikel:











Dronken bestuurder laat spoor van vernieling achter Foto: Facebook politie Harderwijk

HARDERWIJK - Een dronken bestuurder is in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen de lamp gelopen. De automobilist richtte met zijn voertuig schade aan in Harderwijk. Zo nam hij de rotonde nogal eigenzinnig.

Agenten zagen de schade en vonden even later de bestuurder met zijn voertuig. Er was genoeg indicatie om de bestuurder voor een blaastest mee te nemen naar het politiebureau. Hier blies hij 765 ug/l. De tekst gaat verder onder de Facebook-post. De man kreeg een rijontzegging van zeven maanden en een geldboete van 850 euro. 'Wij gokken dat hij ook nog wel een rekening van de gemeente krijgt voor de gemaakte schade', aldus de politie.