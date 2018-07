Fans kunnen rondje fietsen met Annemiek van Vleuten

WAGENINGEN - Annemiek van Vleuten wordt komende maandag ontvangen op het Stadhuis in Wageningen. Burgemeester Geert van Rumund feliciteert de wielrenster dan met haar successen in Italië en Frankrijk.

Van Vleuten won vorig weekeinde de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen. En twee dagen daarna schreef ze de loodzware wedstrijd in Frankrijk, La Course, op haar naam. Daarnaast is ze ook regerend wereldkampioen tijdrijden.

Wageningen is trots op de wielrenster en daarom ontvangt de burgemeester haar. Aansluitend, dat is om 10.00 uur, kan iedereen die wil een rondje met Van Vleuten fietsen door haar woonplaats.

Druk schema

'Vanwege het drukke schema van Van Vleuten was het alleen nog mogelijk om dit op maandagochtend in te plannen', laat een woordvoerder van de gemeente weten.