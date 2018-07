Dit wist u zeker nog niet over de Vierdaagsefeesten

NIJMEGEN - De organisatie van de Vierdaagsefeesten in Nijmegen kwam zaterdag met interessante wetenswaardigheden over de afgelopen feestweek. We zetten de leukste cijfers en feitjes hier op een rij.

1,615 miljoen

Dit is het totale aantal bezoekers van de Vierdaagsefeesten, en dat is een record in de 49-jarige geschiedenis van het evenement. Donderdag 19 juli was de drukste dag. Toen waren er 265.000 mensen op de been in het centrum van Nijmegen. Maandag was het relatief rustig met 195.000 bezoekers.

78

Sfeer is belangrijk tijdens de feesten; voor 78 procent van de bezoekers is dat de belangrijkste reden om naar Nijmegen te komen. Tachtig procent zegt een veilig gevoel te hebben ondanks alle drukte en het feestgedruis.

70

Van alle bezoekers is 70 procent afkomstig uit Gelderland. Verrassend genoeg komt slechts 12 procent van de bezoekers uit het naburige Noord-Brabant.

55

Van de feestgangers komt 55 procent in een week tijd liefst vier keer naar Nijmegen om te feesten. Zeventien procent komt voor de eerste keer.

39,50

Dit het bedrag dat een bezoeker aan de Vierdaagsefeesten gemiddeld uitgeeft tijdens een stapavond.

37

Maar liefst 37 procent van de feestgangers kwam op de fiets naar Nijmegen. Een kwart koos voor de trein en 16 procent komt met de auto.

29

Dit is de gemiddelde leeftijd van het publiek. Bijna 40 procent van de bezoekers is tussen de 20 en 29 jaar oud.

8,5

Dat de Vierdaagsefeesten een geliefd evenement zijn, blijkt het gemiddelde rapportcijfer dat bezoekers geven: een 8,5.