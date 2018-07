Schoonmakers Vierdaagse: 'Meer rotzooi dan vorig jaar'

'Er ligt veel meer rotzooi dan vorig jaar', aldus Erwin Goossens, één van de schoonmakers. 'Het is even flink aanpoten,' vertelt Erwin, terwijl hij de hogedrukspuit in de Molenstraat hanteert om de talloze plastic bekertjes en andere rommel weg te spuiten, 'het is behelpen, want ze zijn ook aan het afbreken en er staan overal vrachtwagens,'

De vele wandelaars en feestgangers lieten de afgelopen week zoals altijd een hoop afval achter. Afvalcoaches van DAR waren de hele week onder meer op het Museumplein, Kelfkensbos, de Burchtstraat en Kronenburgerpark aanwezig om bezoekers uit te dagen zelf een steentje bij te dragen aan een schone feestomgeving. Dat leverde volle prullenbakken en positieve reacties op, aldus DAR.

Foto: Omroep Gelderland

Bladblazers en wagens

Natuurlijk bleef er meer dan genoeg rommel op de grond achter. Vrijdag stortte een team van 60 schoonmakers zich na de intocht als eerst op de Via Gladiola. Met behulp van bladblazers en een vloot van 14 veegmachines en 20 vuilniswagens werd al het vuilnis afgevoerd. Het gaat naar schatting om 27 ton afval.

Vrijdagavond waren de Wedren en andere locaties aan de beurt. De grote schoonmaak gaat ook zaterdagochtend nog door. Medewerkers van DAR concluderen dus dat er meer rotzooi ligt dan voorgaande jaren. Heel vreemd is dat niet, want de Vierdaagse en de feesten trokken dit jaar een recordaantal bezoekers naar Nijmegen: 1,6 miljoen in totaal.

