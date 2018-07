Dassen krijgen ijslolly’s, lekkere snack met deze hitte

ISSELBURG - Wildpark Anholter Schweiz, net over de grens bij Gendringen, is deze weken extra alert door de droogte. Een vonkje in het droge bos, kan voor grote problemen zorgen. Een rookverbod en evacuatieplan voor bezoekers en ijslolly’s voor de dieren moeten problemen voorkomen.

'Het is heel erg droog en warm, in de schaduw van de bomen is het nog best goed uit te houden. Maar we moeten met de droogte wel oppassen', vertelt dierverzorger Patrick Rutjes over de situatie in het park. 'Er geldt ondertussen al een rookverbod, want er hoeft maar een klein vonkje te ontstaan en het bos staat in brand.'

Het wildpark heeft intussen een evacuatieplan opgesteld om bezoekers snel naar buiten te kunnen leiden indien zich een incident voordoet. 'We hopen niet dat we dat nodig gaan hebben, maar we moeten wel extra alert zijn', stelt Rutjes. 'Er is nog nooit brand uitgebroken, maar het is ook nog nooit zo droog geweest.'

IJslolly's

Er wordt niet alleen rekening gehouden met de bezoekers, ook de dieren worden koel gehouden. 'We hebben deze weken al veel ijslolly’s gemaakt waardoor ze een beetje verkoeling krijgen. De dassen hebben bijvoorbeeld ook een vijver waar ze in kunnen gaan liggen.'