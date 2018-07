Cultheld Fabian Serrarens wil verrassen met De Graafschap

Nu gaat hij voor het eerst de eredivisie in. 'Ja, leuk. Ik kijk er naar uit om tegen al die clubs te spelen in die grote stadions. Beginnen tegen Feyenoord, dat is prima. Je hoort mij niet klagen. Ik ga gewoon mijn ding doen. Als ik zo kan beginnen als dat ik geëindigd ben, wordt het een mooi seizoen.'

'Een heel groot gedeelte van de eerste elf is gebleven. We willen gewoon ons spel blijven spelen, aanvallend voetballen. We gaan met het team vlammen. Dan zijn wij de underdog en gaan we ze allemaal verrassen.'

Het duel tegen Feyenoord was overigens in no time uitverkocht, melden de Superboeren op Twitter.

Bekijk de reportage: