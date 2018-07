Stef Nijland maakt sterke indruk bij debuut voor De Graafschap

EPE - Stef Nijland deed vrijdagavond voor het eerst mee bij De Graafschap. Hij maakte meteen een sterke indruk.

"Het was een maand of vier, vijf geleden dat ik mijn laatste wedstrijd heb gespeeld. Een vervelende blessure gehad en de voorbereiding hier begonnen en fit om te trainen, maar nog niet voor wedstrijden. Dit waren mijn eerste dertig minuten, heerlijk. Ik krijg hier op tien veel vrijheid. We hebben behoorlijk wat diepte in de ploeg en dus kan je het vaak een vervolg geven, dat was ook te zien."

"Het is heel relaxt hier. Het is echt een team dat er al staat, dat de promotie heeft meegemaakt. Een aantal nieuwe gezichten proberen er weer een nieuwe impuls aan te geven. Het is heel prettig werken met een enthousiaste staf ook. Tot nu toe niks te klagen. Nu moet ik nog naar negentig minuten toe, dus er zijn nog wel wat stappen te maken."