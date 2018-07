Teleurstelling bij FC Winterswijk: geen volksfeest met De Graafschap

WINTERSWIJK - Ze waren er helemaal klaar voor bij FC Winterswijk. Een Achterhoeks volksfeest met een wedstrijd van De Graafschap tegen FC Groningen komende dinsdag.

Maar het liep anders. Het veld van de voetbalclub werd vanwege de droogte niet vrijgegeven door de gemeente. En dus geen wedstrijd van De Graafschap. 'We hadden zeker tweeduizend mensen verwacht', vertelt vice-voorzitter Pieter Tomassen. 'De Graafschap is hier heel populair, omdat wij als Achterhoekers trots zijn op de club. Heel pijnlijk, met name voor het werk dat er al in is gestoken.'

Bestuurslid facilitaire zaken Henk Graaskamp beseft dat het veld echt onbespeelbaar is. 'Het is uit den boze. Als je één wedstrijd hierop speelt, is het veld naar de knoppen. We sproeien bijna dagelijks, maar er zijn veel plekken waar het niet verantwoord is om op te spelen. En bovendien hebben we last van konijnenholen. Die hadden we op de dag van de wedstrijd nog dicht kunnen maken. Het is een domper en jammer van alle moeite die is gedaan door alle vrijwilligers.'

De Graafschap zit er ook mee, al kan de wedstrijd toch doorgang vinden in Silvolde. 'Wij willen heel graag in Winterswijk voetballen', laat technisch manager Peter Hofstede (foto boven) weten. 'Dat is een regio waar we graag spelen. We voetballen graag in de Achterhoek, maar we worden steeds teruggefloten met veiligheid of nu met het veld. Het organiseren van wedstrijden is dit seizoen echt een crime aan het worden.'