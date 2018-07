Nagenieten: de Vierdaagse in tien foto's

NIJMEGEN - De 102e Vierdaagse van Nijmegen zit er weer op. 41.006 wandelaars mochten het felbegeerde kruisje ophalen. Even nagenieten met tien fraaie foto's.

De Wedren, vlak voor de start van de 102e Vierdaagse (Foto ANP):

Wandelaars op de Waalbrug (Foto ANP):

Het was zeer warm: goed drinken was het devies. Een waterpunt op de eerste wandeldag (Foto ANP):

Zo, even de schoentjes uit: pauze (Foto ANP):

Dag twee, Roze Woensdag (Foto ANP):

De derde dag, over de Zevenheuvelenweg (Foto ANP):

Verkoeling! (Foto ANP):

Altijd een heerlijk moment op de slotdag: binnenkomen op de Via Gladiola (Foto ANP)

De laatste meters... (Foto Omroep Gelderland/Ivo Hutten):

'I did it', zo is het maar net (Foto ANP):

