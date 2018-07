Deel dit artikel:











Joyce spoort haar Vierdaagse-militair op; 'Nu maar hopen dat hij reageert' Foto: Joyce

NIJMEGEN - De Vierdaagse-militair die het hart van Joyce op hol bracht, is gevonden. 'Waar ik er twee weken over deed om Mauricio op te sporen, deed een kameraad dat in een paar minuten', vertelt Joyce.

Ze kruisten elkaars paden begin deze maand aan de Stadsweg in de buurt van Hasselt. Joyce zat als loonwerker op de trekker. Mauricio was aan het oefenen voor de Vierdaagse. De militair zwaaide naar Joyce en ze maakten een praatje met elkaar. Mauricio bracht blijkbaar het hoofd van Joyce zo op hol dat ze vergat te vragen waar die vandaan komt en verblijft. 'Samen met een kameraad zat ik op een terrasje te zoeken en toen kwamen op de Facebook-pagina van Mauricio.' Zie ook: Love is in the air: wie was die leuke militair met wie Joyce een praatje maakte? Op de vraag of het wel dé Mauricio is, reageert ze: 'Geen twijfel mogelijk. Ik heb meteen een privéberichtje gestuurd. Ik ben benieuwd.' Fingers crossed voor Joyce. 'Nu maar hopen dat hij reageert.' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52