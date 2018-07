'Winterswijk moet meer doorvragen bij hulpvraag licht verstandelijk beperkten'

WINTERSWIJK - Ambtenaren van de gemeente Winterswijk moeten meer doorvragen als ze mensen met een licht verstandelijke handicap hulp wil in de huishouding. Dat concludeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport na onderzoek.

Vorig jaar testte het ministerie met vijf licht verstandelijk gehandicapten in het geheim hoe het wmo-loket De Post in Winterswijk werkt. De Post blijkt bij veel mensen bekend te zijn en het persoonlijk contact is makkelijk, maar het kan nog beter.

'Medewerkers kunnen meer vragen stellen. Ze kunnen meer vragen naar de situatie van mensen', zeggen de onderzoekers. Daardoor kan er een completer beeld van de thuissituatie zijn en beter hulp worden gegeven.

Volgens het ministerie moeten organisaties die mensen met een licht verstandelijke beperking helpen betere afspraken met elkaar maken. Zo is er een speciale website voor hulp, maar op de website van de gemeente en de Sociale Dienst Oost Achterhoek zijn geen duidelijke links te vinden.

Wanneer belt of mailt iemand?

'Geef duidelijk aan wanneer iemand wordt teruggebeld of gemaild. Dat vinden mensen met een verstandelijke beperking fijn.' Ook stelt het ministerie voor om geschreven informatie en formulieren eenvoudiger te maken.

Het ministerie denkt dat met verbeteringen vragen sneller afgehandeld worden. 'De mensen hoeven hun verhaal dan niet te herhalen', is een conclusie.

In Winterswijk wonen zo'n 3400 mensen met een licht verstandelijke beperking.