'Hulpje' van Peter R. de Vries voor rechter vanwege ramkraak Apeldoorn

ZUTPHEN - Twee verdachten van een ramkraak in Apeldoorn staan vandaag voor de rechter in Zutphen. Eén van hen is de 45-jarige Patrick van der E., die eerder landelijke bekendheid kreeg doordat hij misdaadverslaggever Peter R. de Vries hielp bij de 'ontmaskering' van Joran van der Sloot.

De schade bij juwelier Maaskant aan het Mercatorplein in Apeldoorn was groot, toen daar op 18 september vorig jaar een ramkraak werd gepleegd. Twee mannen reden met een gestolen auto de winkelpui aan gort. Overval in het pand lagen sieraden en klokken op de grond.

Sieraden op straat

Een maand eerder hadden ze ook al een poging gedaan bij dezelfde Apeldoornse juwelier. Toen mislukte de ramkraak en de schade bleef beperkt tot een gehavend rolluik. Deze keer hadden de ramkrakers zich beter voorbereid.

Volgens getuigen hadden de ramkrakers rijplaten neergelegd, omdat de etalage niet gelijkloopt met de straat. De auto reed achteruit dwars door de ruit en het rolluik. Buurtbewoners vertelden dat ze op straat sieraden en een weegschaal vonden.

Auto met verborgen camera's

Vandaag wordt de zaak in een zogeheten pro-formazitting behandeld door de rechtbank in Zutphen. In januari werden de twee verdachten aangehouden. Eén van de twee is de 45-jarige Patrick van der E. uit Deventer.

Hij werd in 2008 landelijk bekend doordat hij Arnhemmer Joran van der Sloot verleidde tot een bekentenis over de moord op Natalee Holloway, in een auto die volhing met verborgen camera's van misdaadjournalist Peter R. de Vries. De uitzending brak vele records en De Vries claimde de zaak Holloway te hebben opgelost, maar de bekentenis was niet genoeg om Van der Sloot voor de rechter te brengen.

Andere ramkraak

Van der E. is de laatste jaren vaker met justitie in aanraking geweest. Vier jaar geleden werd hij in hoger beroep tot 10 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor een ramkraak op een kledingzaak in Oosterbeek.

De andere verdachte die vandaag moet voorkomen is een 34-jarige man uit Arnhem.

ZIe ook: