Spannend! Deze man was zijn startkaart kwijt, op de valreep van de Vierdaagse Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Het zal je gebeuren: je komt letterlijk op de valreep over de finish bij de Vierdaagse. Het is erop of eronder. Te laat betekent dat je dat felbegeerde kruisje op je buik kunt schrijven. Het overkwam deze man (bijna).

Na vier dagen zwoegen - bloed, zweet en tranen - moet je er niet aan denken dat je door omstandigheden wordt gediskwalificeerd tijdens de Vierdaagse. Zeker niet als het om zoiets onbenulligs als de startkaart gaat. Met die kaart scan je uit en ben je officieel klaar met de dag. Loper Kees uit onderstaand filmpje had wel héél veel mazzel. De controleurs streken over hun hart. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52