Drugs en gestolen spullen in huizen in Zutphen Foto: archief Omroep Gelderland

ZUTPHEN - Bij politie-invallen in huizen in Zutphen zijn drugs gevonden. Ook troffen agenten in het pand in de Laarstraat gestolen spullen aan.

In een van de huizen lagen amfetamine, GHB en hennep. De gestolen spullen waren telefoons en harde schijven van computers. De invallen waren al dinsdagochtend vroeg, maar de politie heeft daar pas nu ruchtbaarheid aan gegeven. Twee mannen en een vrouw zijn opgepakt. Volgens de politie zitten de twee hoofdverdachten nog vast. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52