Flinke heidebrand bij Elspeet, toeschouwers hinderen brandweer

De brandweer krijgt assistentie van korpsen uit onder meer Hoog-Soeren, Nunspeet en Putten. Een derde en vierde natuurbrandbestrijdingspeloton zijn ook gearriveerd in Elspeet. In totaal zijn er zestien wagens aanwezig om te blussen en nog eens acht voor extra watervoorziening.

De brandweer had bij het aanrijden veel last van publiek dat naar de brand kwam kijken. Veel mensen parkeerden hun auto's zodanig dat de brandweer moeite had de brand te bereiken.

Foto: Eddy van Asselt

De droogte van de laatste weken heeft al op meerdere plaatsen geleid tot felle branden.

