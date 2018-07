De uittips van Esther: film in de open lucht, beachvolleybal en mountainbike

ARNHEM - Heb je zin om er lekker op uit te gaan dit weekend, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje.

Parkbios Presikhaaf

Ook deze zomer organiseert de Cultuurgroep Presikhaaf in Arnhem in samenwerking met Outdoor Cinema een drietal Parkbios-avonden. Op de zaterdagavonden 21 en 28 juli en 4 augustus wordt in Park Presikhaaf, naast het T-Huis, tegen zonsondergang een film vertoond.

Theater op 't Zand in Kootwijk

Zaterdag wordt het Kootwijkerzand in Kootwijk opnieuw omgetoverd tot een kleurrijk, vrolijk, gezellig, knus en klein podium. Theater op 't Zand vindt daar plaats.

EK beachvolleybal en NK mountainbike

Sportliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Apeldoorn. Zaterdag is het de laatste dag dat beachvolleyballers zich daar tijdens de EK in het zweet werken. Het hele weekend is in Apeldoorn de NK mountainbike.

AmmerRock Ammerzoden

Zin in muziek? In Ammerzoden is nog het hele weekend AmmerRock, een festival met beginnende en regionale bands

Kindervoorstelling Kasteel Rosendael

Bij Kasteel Rosendael is zondag een kindervoorstelling: Het Verlangen van de Honingbij. Entree (inclusief park): 8,50 euro.