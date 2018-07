Vitesse verloor nog nooit in Roemenië

CONSTANȚA - Vitesse treft voor de derde keer in de historie een tegenstander uit Roemenië.

De Arnhemmers verloren nog nooit in het voormalige Oostblokland. In 2002 was de eerste confrontatie met een Roemeense club. Vitesse had toen thuis met 1-1 gelijkgespeeld tegen Rapid Boekarest. De return werd met 1-0 gewonnen door een doelpunt van de Belgische spits Bob Peeters (foto), die een voorzet van Mustapha Riga feilloos af wist te ronden. Daarna bleef Vitesse knap overeind en schakelde het Rapid dus uit. "Ik verdien eindelijk wat terug van mijn transfersom", zei Peeters na afloop met enige zelfkennis.

In 2013 moest Vitesse het opnemen tegen Petrolul Ploiesti. In de uitwedstrijd had de ploeg van de toen net begonnen trainer Peter Bosz het bijzonder lastig. Maar het werd toch 0-1, omdat Jonathan Reis een zelf versierde strafschop wist te benutten. De Roemenen maakten gelijk en het bleef bij 1-1. Vitesse verloor weer niet in Roemenië, maar werd in Arnhem alsnog uitgeschakeld (1-2).

De laatste twee Europese uitwedstrijden van Vitesse eindigden in een 1-1 gelijkspel, tegen Lazio Roma en Zulte Waregem. De laatste keer dat Vitesse een uitwedstrijd in Europees verband wist te winnen, was de bewuste wedstrijd tegen Rapid Boekarest in 2002. Opvallend is dat van de eerste vijf uitduels in Europa Vitesse er vier wist te winnen: twee keer tegen Derry City en verder tegen Dundee United en KV Mechelen.

