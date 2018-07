Provincie raadt af nog langer te plonzen in Het Blauwe Meer in Dinxperlo

DINXPERLO - Voor Het Blauwe Meer in Dinxperlo geldt een negatief zwemadvies. Dat heeft de provincie afgekondigd.

Blauwalgen ontstaan door opwarming van water. Zwemmers kunnen daardoor hoofdpijn krijgen, irritatie van slijmvliezen en huidirritatie.

Eerder werd al gewaarschuwd voor giftige blauwalgen in de zwemplaats in Dinxperlo. Uit nieuwe metingen van Waterschap Rijn en IJssel is gebleken dat de hoeveelheid blauwalg is toegenomen.

Door wind kan er ophoping van de blauwalgen ontstaan in een gedeelte van het zwemwater. Op het water drijft dan een groene of groenblauw olieachtige laag.

Niet zwemmen!

In Gelderland wordt op meer plaatsen afgeraden te zwemmen. Kijk ook voor een actueel overzicht van de zwemwateromstandigheden in de rest van het land op deze site.

