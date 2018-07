Waar moeten arbeidsmigranten gaan wonen? Arbeidsbureaus luiden noodklok

LUNTEREN - Waar moet het toenemend aantal Polen, Bulgaren en Roemenen wonen dat hier tijdelijk komt werken? De uitzendbureau's waar de arbeidsmigranten voor werken hebben steeds meer moeite woonruimte te vinden, vooral nu het permanent wonen op recreatieparken op de Veluwe wordt aangepakt.

In Lunteren moeten bijvoorbeeld de 250 Polen die in chalets op Recreatiepark De Goudsberg wonen, op 1 september zijn vertrokken. De gemeente Ede, waar Lunteren onder valt, gaat handhaven op het recreatiepark. Dat betekent dat als de Polen niet op 1 september weg zijn, er dwangsommen worden opgelegd. Volgens woordvoerder Ronald Busser van De Goudsberg kan dat oplopen tot 1,3 miljoen euro. 'Je bent gewend dat arbeidsmigranten hier gehuisvest zijn, je bent gewend aan die omzet want dat is dan natuurlijk ook de vraag, die valt straks weg en dat is moeilijk.'

Illegale bewoning

De Polen wonen al tien jaar in de chalets op De Goudsberg en dat is al die tijd door de gemeente gedoogd. Maar omdat de gemeente wil dat er op De Goudsberg weer alleen aan recreatie wordt gedaan, moeten de Polen nu weg.

'Dat hoort een recreatiepark te zijn. En op heel veel plaatsen in onze gemeente hebben we ingezet op handhaving, zorgen we dat de recreatie ook recreatie is, dat mensen daar niet permanent wonen en dat geldt ook voor de Goudsberg', aldus wethouder Hester Veltman.

Groei arbeidsmigranten

De uitzendbureau's luidden inmiddels de noodklok. Er zijn in de gemeente Ede, waar Lunteren onder valt, zo'n 2000 arbeidsmigranten, landelijk zijn het er ongeveer 100.000. De verwachting is dat het aantal vanwege de economische groei zal blijven toenemen.

'De vraag naar arbeidsmigranten zal denk ik toenemen en de tekorten ook, wij verzoeken gemeentes om in gesprek te gaan over bijvoorbeeld het verbouwen van kantoorpanden, met ons op zoek te gaan naar passende oplossingen', zegt Henk Buitink, algemeen directeur van Accent Covebo Group.

De gemeente Ede heeft toegezegd mee te denken over oplossingen, maar benadrukt dat de primaire verantwoordelijkheid voor huisvesting van de arbeidsmigranten bij de uitzendbureau's en werkgevers ligt.