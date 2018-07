Na vijf jaar erkenning van zorgklacht; tuchtcollege berispt bestuurder Villa de Luchte

De moeder van Mieke Vloon was het laatste jaar van haar leven dement. In 2012 werd ze zeven maanden verzorgd in Villa de Luchte. Vloon zag haar moeder zienderogen verslechteren en wijt dit aan de slechte zorg die geboden werd.

De afgelopen vijf jaar heeft ze gestreden om aan te tonen dat er fouten zijn gemaakt in de geleverde zorg. 'De berisping is een erkenning van mijn klachten. Het is voor het eerst in vijf jaar dat er iemand serieus naar mij heeft geluisterd', zegt Mieke Vloon.

De bestuurder heeft zes weken de tijd om in beroep te gaan tegen de berisping. Anders zal hij een aantekening krijgen in het BIG-register. Volgens de woordvoerder van het Regionaal Tuchtcollege wordt de zware maatregel zelden opgelegd aan een bestuurder. De bestuurder wil niet reageren op het besluit van het tuchtcollege.

Kwaliteit en veiligheid niet geborgd

Het tuchtcollege rekent het de eigenaar zwaar aan dat hij als bestuurder niet de voorwaarden heeft gesteld en er niet op heeft toegezien dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg voldoende was geborgd. Daarnaast rekent het college hem aan dat hij geen zelfinzicht heeft getoond. Hij heeft zijn verantwoordelijkheid volgens het tuchtcollege volledig afgeschoven op zijn echtgenote, die mede-eigenaar was.

In 2013 vertelde Mieke Vloon haar verhaal aan Omroep Gelderland (de tekst gaat verder onder de video):

Luxe verwenzorg met een prijskaartje

Villa de Luchte leverde sinds 2011 luxe particuliere verwenzorg voor ouderen met dementie. De cliënten woonden in een appartement in de villa en kregen zorg van Stichting Primazorg. Het echtpaar was zowel eigenaar van de villa als van de zorgstichting. Cliënten betaalden de zorg uit een persoonsgebonden budget en daarnaast betaalden cliënten een eigen bijdrage. De familie Vloon betaalde 7500 euro per maand. Hiervan moesten ze 2950 euro uit eigen zak betalen. De rest werd via het pgb betaald.

Volgens het klachtenrelaas van Vloon was er onvoldoende gekwalificeerd personeel aanwezig, werd er zonder toestemming medicatie in voeding gestopt en kreeg haar moeder niet de juiste zorg. 'Mijn moeder raakte in een paar maanden tientallen kilo's kwijt. Ze wantrouwde de verzorging, omdat overal medicijnen in gedaan werden om haar rustig te krijgen.'

Inspectie constateerde tekortkomingen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg constateerde in die periode meerdere tekortkomingen in de zorg bij Villa de Luchte. Zo was de kwaliteit van maaltijden niet afgestemd op de doelgroep, was er onvoldoende kwantitatief en kwalitatief personeel en waren er tekortkomingen bij de medicatieverstrekking.

In februari 2013 bleek volgens de inspectie dat er veel was verbeterd, maar dat de zorg zeker nog niet optimaal was. Zaken als voeding, valpreventie en de omgang met cliënten waren niet in orde. Eind 2013 bleek de situatie verslechterd. Daarna zijn de villa en de zorg overgenomen door een andere zorgorganisatie.

Van kastje naar de muur met klacht

Vloon haalde haar moeder eind 2012 weg bij Villa de Luchte. Niet veel later overleed ze in een reguliere zorginstelling in Apeldoorn. Maar Vloon wilde het er niet bij laten zitten. Ze maakte haar klachten bij diverse instanties aanhangig, deed een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur en werd van het kastje naar de muur gestuurd.

Een half jaar geleden gaf het Regionaal Tuchtcollege haar voor de eerste keer gelijk in een zaak tegen een verpleegkundige die als herintreedster na 30 jaar weer zorg ging verlenen. Zij kreeg ook een berisping, omdat ze had nagelaten om haar kennis op peil te brengen. Deze medewerkster ging niet in beroep tegen deze beslissing. De eigenaar van de zorginstelling is nu ook berispt, maar kan dus nog in hoger beroep.

Vloon is blij dat haar klachten eindelijk zijn erkend. 'Het gaat niet om mijn moeder, maar het gaat om de zorg. Dit soort zaken moet gestopt worden. Het mag niet zo zijn dat iemand zomaar een zorgbedrijf op kan richten zonder zich aan de regels te houden.'

In 2012 werd een medewerkster op non-actief gezet, omdat ze misstanden over de zorg in de villa meldde.