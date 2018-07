Het weer is alle dagen hetzelfde, maar de weerkundige vindt het niet erg: 'Saai? Helemaal niet!'

Ribberink is al sinds 1990 als meteorologe in dienst bij MeteoGroup (en voorganger Meteo Consult) in Wageningen. Ze was twintig jaar lang te zien op RTL 4 en presenteert nu nog steeds op regionale zenders. Haar collega Jordi Bloem zei vrijdag tijdens de uitzending van Radio Gelderland dat het weer van de laatste tijd de dagen wat saai maakt voor een weerkundige. Ribberink vindt het echter prachtig. 'De droogte levert zo veel vraagtekens op. Dat merk ik iedere dag opnieuw. Het is echt bijzonder dat het nu al zo lang zo droog is.'

Zoeken naar antwoorden

De weerkundige uit Lent zoekt, ondanks haar ruime ervaring, ook nog steeds antwoorden op vragen. 'Waarom heeft het al zo lang niet geregend? Waarom zitten de atmosferen op slot? En daarnaast komen lezers, luisteraars en kijkers met allerlei vragen. Ze vragen zich af wat ze tegen de warmte kunnen doen en of we niet eens moeten kijken of we zelf regen kunnen maken', vertelt Ribberink.

Archieffoto van weerkundige Margot Ribberink. Foto: ANP

Geschiedenisboeken

Het weer houdt Ribberink dus ook in 'eenzijdige tijden' bezig. Ze duikt graag in het archiefmateriaal dat rijkelijk aanwezig is. 'Er zijn nog meer van deze heel droge zomers geweest in het verleden. Die van 1911, 1921, 1947, 1959 en 1976 bijvoorbeeld. Ik kan me die van 1976 zelf nog herinneren, ook door de brand bij Terlet waar 10 hectare bos in vlammen opging. Het heeft geloof ik tien jaar geduurd voordat dat weer hersteld was. Als ik dan op YouTube beelden zie van het Polygoon-journaal van dat jaar... je komt zoveel bijzonders tegen.'

'Iedereen vraagt ernaar'

Het weer is deze dagen meer dan ooit het gesprek van de dag. 'Iedereen spreekt je erover aan, iedereen vraagt ernaar', beaamt Ribberink.

'Wanneer neemt de kans op regen weer toe, willen mensen weten. En: komt dit nu door de klimaatverandering, of niet? Wat dat laatste betreft kan ik zeggen dat dat niet het geval is. De droogte van dit jaar kun je niet zomaar onder klimaatverandering schuiven. Al zeggen de klimaatmodellen van het KNMI wel dat dit best eens vaker kan gaan voorkomen.'