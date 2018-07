De Graafschap wint achter gesloten deuren overtuigend van SC Cambuur

EPE - De Graafschap heeft vrijdagavond de oefenwedstrijd tegen SC Cambuur gewonnen. Op het terrein van SV Wissel was de Doetinchemse eredivisionist met 3-0 te sterk voor de Friezen die een divisie lager uitkomen.

Stef Nijland, overgekomen van PEC Zwolle, maakte zijn eerste minuten bij De Graafschap. Hij kwam in de eerste duels nog niet in actie, omdat hij kampte met de naweeën van een liesblessure.

De eerste kans van de wedstrijd was voor Cambuur. Doelman Hidde Jurjus redde op een inzet van Mathieu. Halverwege de eerste helft kwam De Graafschap op voorsprong. Na knap voorbereidend werk van Nijland scoorde Frank Olijve. Mo Hamdaoui miste voor rust een grote kans op de 2-0.

Beide teams begonnen met veel verse krachten aan de tweede helft. Via Jordy Thomassen en Anthony van den Hurk had De Graafschap al de score moeten verdubbelen, maar die eer was weggelegd voor Youssef El Jebli. In de slotfase maakte Van den Hurk er met het hoofd 3-0 van, na een voorzet van Hamdaoui.

Achter gesloten deuren

De wedstrijd werd achter gesloten deuren afgewerkt. De lokale driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) bepaalde dat er geen publiek bij mocht zijn, tot onvrede van trainer Henk de Jong. Gezien het belang van het duel in de voorbereiding besloten de clubs het toch te laten doorgaan.