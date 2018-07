Deel dit artikel:











Teruglezen: Trots, tranen, bloemen, blaren: de 102e Vierdaagse zit erop Foto: Omroep Gelderland/Ivo Hutten Foto: Omroep Gelderland/Ivo Hutten Foto: Omroep Gelderland/Ivo Hutten Foto: Omroep Gelderland/Ivo Hutten Foto: Omroep Gelderland/Ivo Hutten Foto: Omroep Gelderland/Ivo Hutten Foto: Omroep Gelderland/Ivo Hutten

NIJMEGEN - Het zit erop, de 102e Vierdaagse. De intocht en zegetocht van die tienduizenden wandelaars die hun kruisje kwamen halen op de Via Gladiola is voorbij. Wat was het weer een schitterende editie. Voor de lopers: sterkte met de blaren de komende dagen. En nu eerst een lekker biertje, of gewoon een flinke fles water.

