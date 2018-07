Deel dit artikel:











Liveblog Vierdaagse: het zit erop! De 102e Vierdaagse is een feit Foto: Omroep Gelderland/Ivo Hutten Foto: Omroep Gelderland/Ivo Hutten Foto: Omroep Gelderland/Ivo Hutten Foto: Omroep Gelderland/Ivo Hutten Foto: Omroep Gelderland/Ivo Hutten Foto: Omroep Gelderland/Ivo Hutten Foto: Omroep Gelderland/Ivo Hutten

NIJMEGEN - Het zit erop, de 102e Vierdaagse. De intocht en zegetocht van die tienduizenden wandelaars die hun kruisje kwamen halen op de Via Gladiola is voorbij. Iedereen die nu nog binnenkomt, is te laat. Volg hier het liveblog van de laatste uurtjes op de wedren.

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52