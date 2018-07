Deel dit artikel:











Publiekslieveling: 'Ik pak zo mijn eigen fiets en ga meerijden' Co met zijn lievelingswerk 'Dame met fiets"

ARNHEM - Museum Arnhem is momenteel gesloten, vanwege een grote verbouwing. De meeste schilderijen zijn daardoor tijdelijk opgeslagen en niet zichtbaar. Maar vergeten worden ze door hun liefhebbers niet. Deze week vertelt kunstliefhebber Co vol enthousiasme over kunstenaar Jan Sluijters en zijn werk 'Dame met fiets'.

'Je krijgt echt van die lentekriebels door de sprankelende kleuren.' Co (74) raakt niet uitgepraat over zijn lievelingsschilderij. Hij vertelt vol enthousiasme: 'Ik vind het onderwerp alledaags, maar tegelijkertijd meesterlijk. Een dame met een fiets, ik zou zo meerijden met deze dame.' Co had al het vermoeden dat de vrouw in het kunstwerk wel bijna de vrouw of vriendin van de schilder moest zijn. En dat blijkt te kloppen. 'Je ziet hoe liefdevol het geschilderd is.' Als Co een wat mindere dag heeft, kijkt hij er graag naar om hem wat op te beuren: 'Ik word er helemaal gelukkig van. Het heeft veel mooie aspecten, het is erg liefdevol gemaakt en de kleuren maken het een kleurrijk geheel.'