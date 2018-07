Loopt jouw huis gevaar bij stortbuien? Heel Gelderland is in kaart gebracht

Achmea, Royal HaskoningDHV en Nelen & Schuurmans ontwikkelden samen de waterkwetsbaarheidsscan BlueLabel. Die geeft inzicht in de impact van regenwateroverlast door heel Nederland. De eerste waterkwetsbaarheidsscan is deze maand uitgebracht. Wie kijkt naar de provincie Gelderland ziet dat er grote verschillen zijn in de impact die forse regenval kan hebben in de verschillende gemeenten.

Zo lopen woningen en gebouwen in de gemeenten Zevenaar en Rozendaal een grotere kans om last te hebben van overvloedige regenval. Daarvan is sprake wanneer er 93 millimeter neerslag valt in 70 minuten. Voor zo'n situatie ontwikkelde BlueLabel vijf verschillende labels: label A (geen kans op wateroverlast), label B (hoogstens water tegen de gevel), label C (kans op overlast), label D (grote kans) en label E (water stroomt het pand in).

Lekkage in de kelder. Foto: ANP

Labels optellen

Wanneer de labels C, D en E bij elkaar opgeteld worden is duidelijk hoe groot de kans op een ondergelopen kelder of begane grond is tijdens zware buien. Per wijk, straat en woning kan dat percentage weer verschillen: de gegeven cijfers zijn het resultaat van een optelsom. Voor informatie op een dieper niveau moet worden betaald.

In de gemeenten in onderstaande tabel is de kans het grootst dat er water naar binnen stroomt bij forse regenval (bron: NOS).

Zevenaar en Rozendaal 39 procent Wageningen en Berg en Dal 35 procent Heumen 34 procent Arnhem 33 procent Nijmegen en Rheden 32 procent

Het overzicht van BlueLabel laat zien dat in de gemeenten Zevenaar en Rozendaal de kans groot is dat water de huizen en gebouwen binnenloopt, wanneer er sprake is van overvloedige regenval. In heuvelachtige gebieden loopt het water sneller van hooggelegen naar lager gelegen plaatsen, met overlast voor woningen en gebouwen tot gevolg. Ook dichtbevolkte steden met veel asfalt en verharde wegen is de kans op overlast groter. Water kan op die plekken moeilijker naar de bodem zakken.

In de gemeenten in onderstaande tabel is de kans klein dat er water naar binnen stroomt bij forse regenval (bron: NOS).

Zutphen 9 procent Buren 13 procent Scherpenzeel en Beuningen 14 procent Neder-Betuwe en Westervoort 15 procent Bronckhorst 16 procent

Er zijn in de loop der tijd tal van initiatieven ontwikkeld om de overlast van regenwater te beperken. Een groen dak met een extra waterbergende laag kan ellende voorkomen, evenals een regenwateropvang-installatie. Drempels bij de voordeur en een bescheiden gebruik van tegels dragen eveneens bij aan een minimale overlast van water. Toch is niet alles door burgers te beïnvloeden. Wie in een laaggelegen gebied woont of weinig rioolpunten in de omgeving heeft loopt meer kans om overlast te hebben.

Brandweerlieden pompen een kelder leeg. Foto: ANP

BlueLabel

BlueLabel noemt zichzelf een digitale service die overheden en bedrijven in staat stelt gericht maatregelen te nemen om regenwateroverlast te voorkomen. Particulieren kunnen op dit moment nog geen gebruikmaken van BlueLabel, maar krijgen wel inzicht in de kans op wateroverlast in hun buurt. Als een huiseigenaar zijn woning verkoopt en weet dat er vaak overlast is geweest van water, is verplicht dit te melden bij de verkoop. Vanaf volgend jaar moeten alle Nederlandse gemeenten inzicht geven in de impact van extreme neerslag, de zogenaamde hemelwaterstresstest.