Deel dit artikel:











We zijn gestart: kijk live mee met de intocht van de Vierdaagse Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - De laatste dag van de Vierdaagse is bijna een feit. Tienduizenden wandelaars zijn op weg om dag 4 te voltooien. Op weg naar het kruisje! Wij zijn erbij. Kijk je mee? We zenden tussen 14.00 en 18.00 uur de intocht van de Vierdaagse uit op TV Gelderland, Facebook, YouTube, onze website en in de app.

Tijdens de live-uitzending hoor je commentaar van commentator Mart Grol. Harm Edens en Ester Stegeman staan op de route om de wandelaars te ontvangen. Liveblog Voor het laatste Vierdaagse-nieuws kun je ook terecht op onze website of in de Omroep Gelderland-app. Tot en met vrijdagavond houden we een liveblog bij, Daar is het laatste nieuws en zijn de mooiste foto's en video's te vinden. Rond 18.10 uur, dus ruim een uur later dan u van ons gewend bent, start TV Gelderland Nieuws. Daarna volgt het 4Daagse Journaal, dat ieder uur herhaald wordt. Niet in de buurt van een TV? Geen probleem! Dit jaar kun je alle live-uitzending ook volgen op de website en apps van Omroep Gelderland. Maar we zenden ook alle uitzendingen uit op onze Facebookpagina en op YouTube. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52