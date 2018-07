Deel dit artikel:











Man bewusteloos geschopt in centrum Nijmegen

NIJMEGEN - Bij een gewelddadig incident in de In de Betouwstraat in het centrum van Nijmegen is in de nacht van donderdag op vrijdag een 25-jarige Zutphenaar bewusteloos geschopt. Dat meldt de politie. Agenten hielden een 26-jarige man uit Nijmegen aan.

De agenten zagen van een afstand hoe de Nijmegenaar het op de grond liggende slachtoffer tegen het hoofd schopte. Die raakte daarop buiten bewustzijn. Bij zijn aanhouding verklaarde de Nijmegenaar dat de man uit Zutphen hem eerder had geslagen. Een ambulance vervoerde de Zutphenaar naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen werd behandeld. De politie zoekt getuigen die iets van het incident hebben gezien. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52