Love is in the air: wie was die leuke militair waar Joyce een praatje mee maakte?

NIJMEGEN - Wie helpt Joyce die leuke Vierdaagse-militair terug te vinden? Ze kwam hem tijdens haar werk tegen. En op de terugweg opnieuw. Ze zwaaiden, maakten een praatje. Maar meer dan zijn naam vroeg zij niet. En nu heeft Joyce spijt als haren op haar hoofd.

Als loonwerker zat Joyce op 5 juli op de trekker op de Stadsweg in de buurt van Hasselt. De militair - hij heet Mauricio - passeerde haar. 'Ik remde af, vanwege een drempel en zwaaide naar hem. Hij zwaaide terug. Zo leuk!', vertelt Joyce aan Omroep Gelderland.

Van Havelte naar Zwolle

Die dag reed zij de route enkele keren met haar tractor. En binnen het uur was het opnieuw raak: daar liep Mauricio weer. 'Hij leek te gebaren, zo van: stap uit. Toen maakten wij een praatje. Mauricio vertelde dat hij van Havelte naar Zwolle liep, om te trainen voor de Vierdaagse.'

En dit is Joyce op de trekker:

Maar daarna scheidden hun wegen. Er werden geen achternamen, Facebookgegevens of nummers uitgewisseld. Het enige wat Joyce kan vertellen, is dat Mauricio oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komt en een militaire tas droeg van zijn collega Van Hes. En waarschijnlijk is hij gelegerd op de kazerne in Havelte.

Wie kent militair Mauricio en kan Joyce in contact brengen met hem?

Je kunt Joyce hier contacten