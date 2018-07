Wachten op moeder de vrouw, elke dag weer

NIJMEGEN - Steve Fox (68) uit het Amerikaanse Indiana zit elke dag te wachten op zijn vrouw Pat en haar vriendin. De dames doen mee aan de 30 kilometer van de Vierdaagse. Hij brengt ze vanuit hun hotel in Oosterbeek naar de start, neemt afscheid en gaat op een stoel zitten. En dan begint het lange wachten. 'Ik vind het hier fantastisch.'

Hij wilde vandaag glorieus over de Via Gladiola. Maar daar kwam niks van. 'Ik ben dinsdag uitgevallen', legt Fox uit. 'Ik had te veel last van mijn rug. Dat merkte ik de afgelopen maanden al bij het trainen, maar ik wilde toch starten.'

Hij hield het ten miles vol, zestien kilometer. Toen was het einde oefening.

Zijn vrouw Pat en haar vriendin Esther zijn nog onderweg en kunnen bijna hun kruisje in ontvangst nemen. 'Ik ben ongelooflijk jaloers', zegt Fox. Gedurende de wandeluren is er amper contact, want hun telefoons werken niet op het Nederlandse netwerk.

De pensionado doodt de tijd met lezen op zijn e-reader en met gesprekken met andere bezoekers. 'Jullie zijn heel erg gastvrij en spreken bijna allemaal Engels. Ik kan een beetje Italiaans maar daar heb ik hier natuurlijk niets aan. Ik praat de hele dag met deze twee.'

'We hebben het heel gezellig'

Hij wijst naar Ina uit Den Briel en Wim uit Hees. Wim wacht op zijn vrouw en doet dat een beetje met gemengde gevoelens. 'Ik heb tien keer meegedaan, maar het kriebelt. Misschien doe ik volgend jaar wel weer mee. Ina is net als Fox dinsdag uitgevallen. Ze wacht op haar man. 'We hebben het heel gezellig samen.'

Nu al vrienden voor het leven. En waarover de gesprekken gaan? 'Over van alles en nog wat en natuurlijk over Trump', zegt Fox. 'Die man weet niks. Begrijpt zijn en onze geschiedenis niet. Hij papt nu aan met Rusland en Noord-Korea om geld te verdienen als hij geen president meer is.'

Dan gaat het gesprek snel weer over wandelen. 'Het schijnt vandaag one big party te zijn hier in Nijmegen. Nee, ik heb eigenlijk geen idee.'