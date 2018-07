Massale vraag naar camperplekken in Gelderland: 'Zelfs de Spanjaarden willen komen'

Nederland telt volgens de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) op dit moment zo'n 115.000 campers en dat aantal groeit gestaag. Daarnaast zijn er nog vele honderdduizenden buitenlandse camperbezitters die Nederland door het jaar heen bezoeken. Al die mensen willen graag een mooie plek voor hun camper en daarbij is vrijheid het toverwoord. Nederland is van origine echter een kampeerland met afgesloten campings en dat willen camperaars nou juist niet. Zij willen komen en gaan wanneer het ze uitkomt en een hek dat op gezette tijden sluit en opent maakt ze niet enthousiast.

Kamperen bij de boer

Ook willen veel eigenaren van campers stroom, water en wifi op de kampeerplek. Dat is niet overal mogelijk. De NKC is dan ook druk bezig met het promoten van speciale plekken voor kampeerauto's. Dat aantal stijgt inmiddels met tien procent per jaar. De koepel van camperaars richt zich op drie partijen: campingeigenaren, boeren en gemeenten. Agrariërs bouwen er zelfs hun boerenbedrijf voor om en halen zo het hele jaar door inkomsten uit een nieuwe bron.

Gemeenten vinden het interessant om de opties eens door te nemen, want eigenaren van campers laten het geld makkelijk rollen. Gemiddeld geeft een camper met twee personen 70 euro per dag uit, heeft de NKC berekend. 'Ze stimuleren de economie', legt regionaal adviseur Bert Nellestijn uit. 'Ze doen boodschappen, tanken brandstof en gaan uit eten. Ze geven meer uit dan andere kampeerders en trekken er bovendien meerdere keren per jaar op uit. Ook in de winter.' Gemeenten kijken daarom naar speciale parkeerterreinen voor camperaars uit binnen- en buitenland.

Zelfs de Spanjaarden komen

Want het toegenomen aantal camperaars is niet alleen van Nederlandse komaf. Duitsers, Belgen, Britten en zelfs Spanjaarden trekken gedurende het jaar naar Nederland om daar enkele nachten door te brengen. 'De Spanjaarden komen hierheen om wat verkoeling te zoeken. Veel van die buitenlandse toeristen zoeken een rustige locatie met wat natuur en water. Nou, dan kom je al snel uit in Gelderland', zegt Bert Nellestijn uit. 'De provincie heeft heel veel te bieden. En de komende jaren zal het alleen maar drukker worden. Het aantal kortcyclische vakanties zal met 30 tot 40 procent toenemen.'

Foto: Omroep Gelderland

Hattem maakt ruimte

Bij jachthaven IJsseldelta Marina in Hattem heeft men de handen alvast uit de mouwen gestoken. Daar zijn sinds kort tijdelijk tien extra plekken beschikbaar voor campers. De gemeente en de exploitant van de camperplaats sloegen de handen ineen voor een pilot. 'We moesten heel vaak 'nee' verkopen, er was echt een grote behoefte aan camperplekken', legt Marie-Sophie Jorna uit namens IJsseldelta Marina. 'Zo snel als het mooi weer werd, kwamen er tien tot twintig verzoeken per dag binnen.'

Met de pilot die nu van start is gegaan in Hattem, kunnen camperaars tot 31 juli terecht op de camperplekken bij de jachthaven. 'Er zijn alleen maar winnaars. De camperaars hebben een mooie plek en het brengt extra geld in het laatje voor zowel ons als de gemeente. Want die camperbezitters steken ook weer geld in de detailhandel in de omgeving', zegt Jorna. Deze vrijdag staat de eerste camper al bij haar in Hattem. 'En ik verwacht dat we vandaag aan het einde van de dag vol staan.'