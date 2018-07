Overleden Arnhem-veteraan toch bij Airborne Wandeltocht

OOSTERBEEK - De laatste wens van Arnhem-veteraan Des Page die een aantal weken geleden overleed, gaat tijdens de komende Airborne Wandeltocht in vervulling.

Page was vorig jaar samen met vijf andere veteranen eregast bij de wandeltocht en had er ook dit jaar bij willen zijn. In zekere zin gaat dat toch gebeuren, omdat ex-para Chris Willmott in volledige bepakking met de as van Des Page de 40 kilometer zal lopen.

Een belofte die Willmott deed voor het overlijden van Page. De as zal daarna verstrooid worden. Page was tijdens Operatie Market Garden piloot van een zweefvliegtuig. Hij is 95 jaar geworden.

Bij de komende Airborne Wandeltocht op 1 september, de 72ste editie, zullen tien veteranen aanwezig zijn. Zij komen naar ons land in de welbekende Londense taxi's.