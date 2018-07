'Succesvolste editie Vierdaagsefeesten ooit met 1,6 miljoen bezoekers'

NIJMEGEN - De Vierdaagsefeesten in Nijmegen stevenen dit jaar af op een absoluut record. Kwamen er vorig jaar zo'n anderhalf miljoen bezoekers naar de stad aan de Waal, dit jaar verwacht de organisatie te eindigen op 1,6 miljoen bezoekers.

De Vierdaagsefeesten trokken donderdag meer bezoekers dan ooit in het 49-jarige bestaan. Er waren toen 265.000 feestvierders in de stad. Het bezoekersaantal wordt elke dag geteld via de camerabeelden, waarmee de politie de feesten in de gaten houdt.

Vandaag, tijdens de intocht, is de laatste dag van een week Vierdaagsefeesten. Het is ook de laatste keer van directeur Teddy Vrijmoet. Zij stopt ermee na tien jaar aan het hoofd te hebben gestaan.

Foto: ANP

Duizenden muzikanten

De Vierdaagsefeesten, oftewel Party of the Year, is het grootste vrij toegankelijke evenement van Nederland, en het op 3 na grootste van Europa. In zeven dagen tijd traden meer dan drieduizend artiesten op, verspreid over 40 locaties.

Nagenoeg alle muziekstijlen komen aan bod, van Latin tot Rock en Dance. Ook is er veel aandacht voor lekker eten. Hoogtepunten zijn onder meer de milieuvriendelijke vuurwerkshow en Roze Woensdag.