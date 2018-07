Nijmegen zit dicht: 'Maar mijn dochter is dood, ik moet naar het crematorium!'

De verkeersregelaar legt uit dat alleen in het geval van een calamiteit mensen kunnen worden doorgelaten. 'Maar dit ís een calamiteit, mijn dochter is dood', zou de man hebben gezegd. Maar daar ging de verkeersregelaar niet in mee.

De man zou vervolgens langs de afzetting zijn gereden. 'Over de stoep. Maar op het Keizer Karelplein heeft de politie hem alsnog teruggestuurd', aldus de verkeersregelaar.

Op de verkeersafzettingen in het centrum voor Nijmegen wordt over het algemeen begripvol gereageerd. 'Ik woon in de buurt, dus we weten het van tevoren', zegt een dame die een alternatieve route kiest.

'Mij raken ze niet'

Toch reageert een enkeling wat heftiger. 'Ik kan niet vertellen waarvoor we allemaal worden uitgemaakt', lacht een verkeersregelaar. 'Een vrachtwagen kon vanmorgen met zijn vracht niet door de afzetting. Dat had voor 08.00 uur gemoeten. De chauffeur noemde me 'Groninger'. Tsja, ik lach er maar om. Mij raken ze niet.'

In Nijmegen wordt vrijdagmiddag grote verkeersdrukte verwacht. Geadviseerd wordt om met het openbaar vervoer naar de Vierdaagse te reizen.