Komst windmolens weer onder vuur

ARNHEM - Angst voor geluids-, trillings- en schaduwoverlast en aantasting van het woongenot: De komst van windmolens ligt gevoelig. Zo ook bij inwoners van Westervoort, die tegen de bouw van vier turbines langs de Pleijroute bij Arnhem zijn. Ze zijn lang niet de enigen met bezwaren; ook geplande windparken in onder meer Zaltbommel, Angerlo en Netterden liggen en lagen onder vuur.

We moeten van de overheid duurzamer worden, maar het neerzetten van windturbines kan een kwestie van de lange adem zijn. De bezwaren van omwonenden, gemeenten en natuurorganisaties moeten eerst worden afgehandeld. Dat betekent maanden- en soms jarenlange procedures tot aan de Raad van State toe.

'Leefbaarheid voor mens en dier in gevaar'

Vrijdag behandelde de Raad van State het plan voor wind- en zonnepark Koningspleij bij Arnhem. Omwonenden en de gemeente Westervoort zijn tegen de komst van vier windturbines direct aan de overkant van de IJssel. Ze zijn bang voor geluidsoverlast en slagschaduw, vinden de turbines te hoog en niet passen in het landschap. Ook de Vogelwerkgroep Arnhem is tegen het plan. De werkgroep vreest dat de windmolens het leefgebied van wulpen verstoren.

Bezwaren van tafel geveegd

Of het protest veel zin heeft, is nog de vraag. Eerder dit jaar veegde de Raad van State bezwaren tegen de komst van windturbines bij Angerlo, in Netterden (gemeente Oude IJsselstreek) en Geldermalsen van tafel. De bouw van die windparken kan dus beginnen.

Er zijn nog meer plannen in Gelderland, zoals het neerzetten van twee windturbines op het terrein van de voormalige energiecentrale in Nijmegen. En Provinciale Staten heeft deze maand ingestemd met de komst van drie windmolens in Zaltbommel. De provincie staat onder druk, omdat er de verplichting is in 2020 voor 230 megawatt aan energie uit windmolens te kunnen halen. De turbines in Zaltbommel zijn nodig om dit doel te kunnen halen.

Omwonenden en de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel zijn tegen. De weg naar de Raad van State ligt open, maar ze hebben nog niet besloten of ze die stap gaan zetten. Als het om wind-en zonnepark Koningspleij bij Arnhem gaat, wordt de uitspraak over zes weken verwacht.